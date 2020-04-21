Тест UserBenchmark забанили на Reddit за предвзятость

Те, кто давно и внимательно следит за рынком компьютерного «железа», прекрасно знают, что по тем или иным причинам не всем бенчмаркам, тестам и ресурсам можно верить, когда речь идет о тестировании процессоров или видеокарт.

И хотя в последнее время каких-то совсем уж явных перекосов в ту или иную сторону почти не наблюдается, все же есть один хороший пример. Летом прошлого года разработчики UserBenchmark решили пересмотреть свою систему оценки CPU. В самом этом факте нет ничего необычного — периодически это нужно делать, чтобы учесть изменения на рынке. Однако в случае UserBenchmark система оценки изменилась таким образом, что даже четырехъядерный Core i3-8350K по результатам бенчмарка стал быстрее восьмиядерного Ryzen 7 2700X. К тесту появились вопросы, и его создатели попытались объясниться, однако вышло неубедительно.

После этого тема UserBenchmark периодически поднималась различными крупными тематическими ресурсами, так как ситуация не менялась: результаты выглядели странно и шли вразрез с сотнями других тестов. Дошло до смешного: при сравнении Ryzen 5 3600 с Core i5-10600 первый оказался быстрее в большинстве подтестов, но итоговый результат все равно был выше у второго. Усугубляла ситуацию позиция авторов UserBenchmark, которые не стеснялись идти в наступление на критиков.

В итоге все это вылилось в то, что в течение последних нескольких дней многочисленные крупные ветки на Reddit запретили публиковать результаты UserBenchmark. Если точнее, баны были выписаны со стороны следующих веток: r/hardware, r/AMD и r/Intel.