На AliExpress появились подделки процессоров Intel, собранные из старых Pentium

На китайском рынке в настоящее время циркулирует огромное количество поддельных процессоров Intel. Под видом дорогих чипов мошенники сбывают контрафакт, изготовленный из устаревших Pentium и Core 2 Duo. Кроме того, зарегистрированы несколько случаев, когда заказчики получали муляжи, у которых внутри вообще отсутствовали какие бы то ни было компоненты.

О проблеме стало известно после многочисленных обращений в сервис Intel по возврату и замене неисправных изделий, который, естественно, отклоняет подобные заявки.

Пока что нет данных о том, кто именно занимается массовым производством подделок – являются ли ими оптовые торговцы или они сами стали жертвами. Как бы там ни было, но проблема вышла на международный уровень, т.к. поддельные процессоры уже замечены даже на AliExpress и Amazon.