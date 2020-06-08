Apple выпустила набор инструментов для разработки менеджеров паролей

Компания Apple выпустила бесплатный набор инструментов для разработчиков менеджеров паролей и других приложений, позволяющий генерировать надежные пароли.

Набор инструментов Password Manager Resources был опубликован на GitHub на прошлых выходных. По словам специалистов Apple, он был выпущен с целью решения давней проблемы, затрагивающей программные менеджеры паролей для всех платформ, в том числе для macOS и iOS. Дело в том, что, хотя генерируемые менеджерами пароли уникальные и надежные, очень часто они несовместимы с сайтами, для которых созданы. Столкнувшись с ошибкой, пользователи вынуждены придумывать пароль самостоятельно, и, как правило, он оказывается короче, слабее и ненадежнее.

Password Manager Resources содержит список правил создания паролей для многих популярных сайтов. С его помощью менеджеры смогут генерировать уникальные и надежные пароли, которые при этом будут совместимыми с сайтами, для которых созданы.

Apple также опубликовала список сайтов, где используются одни и те же учетные данные, с целью «сделать предложения по заполнению пароля более эффективными». Также были опубликованы URL-адреса сайтов, куда в настоящее время переадресовываются пользователи для смены пароля. Они пригодятся разработчикам менеджеров паролей в случае обнаружения слабых учетных данных. Разработчики смогут сразу переадресовывать пользователей на страницу, где им будет предложено поменять пароль.