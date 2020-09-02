Пользователи торрент-трекеров под угрозой нового трояна KryptoCibule

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила новый троян KryptoCibule, который нацелен на кражу и добычу криптовалюты.

Вредонос обладает широким набором функций: криптомайнинг с использованием зараженной машины, перехват данных из буфера обмена и вывод файлов из целевой системы (эксфильтрация). Например, с помощью KryptoCibule можно подменить данные криптокошелька в буфере обмена, что приведет к отправке средств на счет злоумышленника.

KryptoCibule нацелен преимущественно на жителей Чехии и Словакии, поэтому его название состоит из “Krypto” и “Cibule”, что в переводе означает “лук”. Такое название связано с тем, что операторы малвари используют луковые службы для осуществления вредоносных действий.

KryptoCibule попадает на устройство жертвы в ZIP-архиве при загрузке торрента с пиратским контентом (рис. 1).

Рис. 1 — Архив с вредоносным вложением

При запуске инсталлятора на компьютере пользователя разворачивается вредоносное ПО. При этом KryptoCibule использует различные способы защиты от обнаружения. Многообразие его компонентов и инструментов представлено на рис. 2.

Рис. 2 — Компоненты и инструменты KryptoCibule

ESET рекомендует придерживаться базовых правил цифровой гигиены и отказаться от использования пиратского контента. Ущерб от него может оказаться значительно выше, чем стоимость подписки на легальные стриминговые сервисы или игр.