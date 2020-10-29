СМИ: Apple планирует разработать собственную поисковую систему

Apple планирует представить собственную поисковую систему. Об этом в разговоре с деловым изданием Financial Times рассказали несколько отраслевых экспертов.

По мнению аналитиков, Apple активизировала свои усилия по созданию собственной поисковой машины. Это вызвано тем, что антимонопольные органы США заинтересовались многолетним сотрудничеством Apple и Google. Первая длительное время получает денежные средства от Google, в ответ устанавливая поисковую систему компании в качестве основной на iPhone. Эксперты полагают, что интерес регулятора может оставить смартфоны и другую технику Apple без поисковика.

Специалисты считают, что одним из показателей интереса компании Тима Кука к новой отрасли является появление в iOS 14 встроенного поисковика, который обрабатывает и отвечает на запросы пользователей без участия Google и других систем. В теории, создание «убийцы» Google позволит Apple нанести удар по главному игроку рынка. Журналисты напомнили, что в 2018 году IT-корпорация наняла на работу Джона Джаннандреа (John Giannandrea), который ранее возглавлял разработку искусственного интеллекта для поисковой системы Google.