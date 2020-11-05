Python впервые в истории стал популярнее Java

Язык программирования Python сумел обогнать по популярности Java и впервые за свою историю занять второе место в рейтинге TIOBE. Сам рейтинг существует с 2003 г.

В рейтинге TIOBE за ноябрь 2019 г. Java был на первом месте, а Python довольствовался третьим. Популярность Java за год упала на 4,57%, а спрос на Python возрос на 2,27%. Но пока эти языки «спорили» за «серебро», победу в актуальном рейтинге TIOBE одержал язык C.

Рейтинг составляется ежемесячной, данные берутся с самых популярных, по рейтингу Alexa, веб-сайтов. Среди них есть поисковики Google и Bing, а также порталы YouTube, Blogger, Amazon и стриминговый сервис YouTube. В то же время рейтинг не проводит сравнение языков по количеству написанного на нем кода.

Ежегодно TIOBE присваивает звание «Язык года». С 2003 г. Python трижды побеждал в этой номинации – в 2007, 2010 и 2018 гг., однако в 2019 г. он уступил его С, равно как в 2017 и 2008 г. Для сравнения, Java удерживал этот титул лишь дважды – в 2005 и 2015 гг.