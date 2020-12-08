Сервис Apple Music стал доступен на умных колонках и дисплеях Google Nest

Google объявила, что умные колонки и смарт-дисплеи с поддержкой Google Assistant получат поддержку сервиса потокового аудио Apple Music. Первоначально доступ к нему получат пользователи из США, Великобритании, Франции, Германии и Японии.

Чтобы пользоваться всеми преимуществами музыкального сервиса на устройствах с Google Assistant, пользователям сначала нужно привязать свою учётную запись Apple Music к приложению Google Home. Кроме того, появится возможность установить Apple Music в качестве службы потокового аудио по умолчанию. Пользователи получат возможность попросить Google Assistant воспроизвести любую композицию или плейлист из Apple Music.

Стоит отметить, что владельцы нескольких совместимых устройств смогут воспользоваться всеми их преимуществами, динамически перемещая музыку с одного устройства на другое или воспроизводя аудио на всех колонках одновременно. Apple Music также доступен на колонках Sonos и Amazon Echo.