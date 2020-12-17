А1 представил решение для послеаварийного восстановления IT-инфраструктуры – DRaaS

Пользователям услуг дата-центра А1 стала доступна новая возможность – послеаварийное восстановление ИТ-инфраструктуры в случае частичного или полного отказа виртуальных серверов клиента.

Disaster-recovery-as-a-service на базе Veeam (DRaaS) от А1 обеспечивает непрерывную репликацию виртуальных серверов из локального центра обработки данных заказчика, будь то небольшая серверная либо собственный дата-центр, на удаленную площадку. В ее качестве выступает защищенный дата-центр А1 уровня TIER III. Если в результате какой-либо аварии инфраструктура клиента выходит из строя, DRaaS позволяет оперативно поднять ее на удаленной площадке, сохранив работоспособность всех необходимых сервисов. Тем самым время простоя сокращается до минимума: на восстановление достаточно нескольких минут.

Услуга DRaaS — это удобное решение для компаний, которым нужна гарантированная сохранность данных и их быстрое восстановление в случае аварии. Управлять услугой (настраивать частоту создания резервных копий и планы восстановления, управлять логическими единицами предоставленного пула вычислительных ресурсов) клиент может через порталы самообслуживания.

При необходимости пользователь может удалять или добавлять новые виртуальные машины для репликации.

Для подключения услуги DRaaS необходимо заполнить заявку либо отправить письмо на адрес электронной почты sales@a1data.by.