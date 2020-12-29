Xiaomi представила топовый роутер

Компания Xiaomi сегодня представила свой новый флагманский роутер — AX6000. Анонс новинки органично вписался в премьеру Mi 11 — новинка преподносится в качестве компаньона нового мобильного флагмана компании, так как оба поддерживают стандарт Wi-Fi 6E (802.11ax) c полосой 6 ГГц и 7 дополнительными каналами шириной 160 МГц.

Xiaomi AX6000 имеет 512 МБ оперативной памяти и поддерживает одновременное подключение до 248 устройств. В перечне его характеристик поддержка порт Ethernet (RJ-45) 2,5 Гбит/с, шесть независимых усилителей сигнала, поддержка сетей Mesh и 4K QAM.

Новинка уже доступна для предварительного заказа. Продажи на всех электронных площадках стартуют 9 января. Цена новинки — всего $90. Практически одновременно Xiaomi снизила стоимость предшественника — AX3600: с 1 января в Китае его можно приобрести за $75 вместо $90.