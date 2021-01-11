«Википедии» исполняется 20 лет. В настоящее время свободная энциклопедия насчитывает более 55 млн статей на 314 языках, написанных редакторами-добровольцами. Только англоязычная часть энциклопедии включает 6,2 млн материалов или 2800 печатных томов.

Энциклопедия появилась 15 января 2001 года. Ее основали Джимми Уэйлс, CEO Bomis, и Ларри Сэнгер, главный редактор «Нупедии». Изначально «Википедия» задумывалась как раз как часть последнего проекта. «Нупедия» же была бесплатным англоязычным энциклопедическим онлайн-проектом, но ее статьи писали и рецензировали специалисты. «Нупедия» была основана Bomis 9 марта 2000 года.

В 2020 году Wikimedia объявил о первом за прошедшее десятилетие редизайне «Википедии». Прежний визуальный стиль признали слишком громоздким и неудобным для читателей. Однако пока стоит ждать изменений только для десктопной версии интернет-энциклопедии. Текущий интерфейс радикально менять не будут, но обновят отдельные его элементы.