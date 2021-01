Названы лучшие игры 2020 года

Агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал лучшие игры года по версии посетителей сервиса. Соответствующий топ опубликован на сайте площадки.

Лучшей игрой была признана The Last of Us Part II. Эксклюзив для PlayStation 4 победил с огромным отрывом, набрав больше 10 тысяч очков. Сформированный на основе рецензий критиков рейтинг тайтла на сайте агрегатора составляет 93 балла. На втором месте с двумя тысячами очков разместилась Ghost of Tsushima, на третьем — набравшая около 1700 очков Cyberpunk 2077.

В топ-15 игр 2020 года также попали Hades, DOOM Eternal, Spider-Man: Miles Morales, Resident Evil 3, VR-шутер Half-Life: Alyx. Авторы агрегатора заметили, что игра Persona 5 Royal, наиболее высоко оцененная критиками — 95 баллов, по результатам опроса пользователей попала лишь на 13-е место.

В опросе Metacritic приняли участие около 2800 пользователей, посетители могли выбрать собственный топ-3 игр. Поставленная на первое место игра получала пять баллов, на второе — четыре, на третье — три.