"Белтелеком" внедрил новые функции в ZALA

«Белтелеком» модернизировал платформу цифрового интерактивного телевидения ZALA (IPTV), существенно расширив ее функционал и емкость. Теперь к имеющимся ТВ-сервисам добавятся новые возможности, при этом интерфейс останется удобным и понятным.

Доступ к онлайн-кинотеатрам, YouTube и платформам хранения данных, взаимодействие с соцсетями, камерами видеоконтроля и платежными сервисами. Это и многое другое стало доступно абонентам.

В меню телевизионной приставки также появится доступ к существующим сервисам «Белтелекома»: приложению «Мой Белтелеком», услуге видеоконтроля. Добавлены новые сервисы: платеж за текущую услугу по QR-коду ЕРИП, доступ к встроенным играм и фотографиям на Google Drive, Microsoft OneDrive, Drobpox.

Кроме этого, платформа взаимодействует с социальными сетями Facebook, ВКонтакте, сервисом Viber. Это значит, что интересным контентом пользователь сможет делиться со своими друзьями в соцсетях и мессенджере.

Управлять приставкой теперь можно не только традиционным пультом дистанционного управления, но и с помощью мобильного телефона.

Благодаря новой технической платформе 21 января линейка «ЯСНА» пополнилась новыми пакетами услуг, разработанными в партнерстве с крупнейшим в СНГ онлайн-кинотеатром IVI, медиасервисами MЕGOGO и more.tv. «ЯСНА Кино +» – уникальное предложение для киноманов. Наряду с пакетом телекоммуникационных услуг в тарифный план включены партнерские подписки IVI и MЕGOGO, а также доступ к каталогу more.tv. «ЯСНА Кино» предлагает такой же набор услуг связи, коллекцию фильмов more.tv, однако выбрать партнерскую подписку IVI или MЕGOGO абоненты смогут самостоятельно. Подробнее – здесь.