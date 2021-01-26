Наноспутник БГУ планируют запустить в текущем году

Второй наноспутник БГУ планируют запустить в 2021 году. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Петр Пекутько. Подробности передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы запускаем второй научно-образовательный наноспутник БГУ. Его функционал заточен на отработку учебных задач, это своего рода лаборатория, которая обеспечивает развитие новых направлений в обучении. К разработке спутника и анализу поступающей информации привлекаются студенты. Запуск наноспутника и обеспечение его целевого функционирования завершат комплекс мероприятий по созданию материально-технической и научно-методической базы системы подготовки кадров в области разработки и эксплуатации малых космических аппаратов", - сказал Петр Пекутько.

Несмотря на небольшие размеры, новый наноспутник будет содержать всю необходимую аппаратуру. В частности, он будет оснащен системами, которые позволят производить радиозатменное зондирование атмосферы, исследовать магнитные аномалии. "Мы продолжим развивать технологии использования данных дистанционного зондирования Земли, в том числе для мониторинга водоемов, лесных насаждений, ландшафтов", - добавил представитель Минобразования.

В свою очередь Национальная академия наук работает над новым большим спутником дистанционного зондирования Земли с пространственным разрешением 0,35 м (у действующего Белорусского космического аппарата – 2 м). "Такая потребность есть, так как нам нужна более детальная информация для точного земледелия, беспилотного транспорта. Ищем инвесторов, ищем средства. Это дорогостоящая задача", – отметил первый заместитель председателя Президиума НАН Сергей Чижик. Ученые рассчитывают на запуск нового спутника в текущей пятилетке.

Решение о создании собственного космического аппарата и на его основе Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли было принято главой государства в 2003 году. БКА успешно выведен на орбиту 12 июля 2012 года с космодрома Байконур. Он вошел в группировку космических аппаратов вместе с российским "Канопус-В" №1. В январе 2020 года между НАН Беларуси и госкорпорацией "Роскосмос" подписано соглашение о расширении возможностей данной группировки за счет ресурса российских космических аппаратов "Канопус-В" № 3, 4, 5, 6 и "Канопус-В-ИК".

Наноспутник BSU Sat-1 Белгосуниверситета вывели на орбиту 29 октября 2018 года в Китае с космодрома Цзюцюань. Он стал первым университетским спутником в системе белорусского образования и третьим объектом отечественного происхождения на околоземной орбите (вместе с БКА и спутником связи "Белинтерсат-1"). При незначительных габаритах (вес – около 1,6 кг) он обладает всеми характеристиками больших универсальных спутников: оснащен системами энергоснабжения, управления, ориентации и стабилизации, телекоммуникации, комплексом технологической и научной полезной нагрузки. На нем установлена цифровая камера, радиационный спектрометр, инфракрасный детектор и другое специальное оборудование. Программное обеспечение для работы спутника разработано учеными БГУ. Полетная программа создавалась индивидуально под технические характеристики ракеты-носителя, служебной платформы спутника и задач целевой аппаратуры.