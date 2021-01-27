Команда Team Vitality по FIFA объявляет о партнерстве c Philips Monitors

Международная киберспортивная организация Team Vitality объявила о заключении партнерства с MMD, ведущим производителем дисплеев и обладателем прав на бренд Philips Monitors. По условиям партнерства команда Team Vitality по FIFA получит мониторы из флагманской линейки Philips Momentum и будет использовать в играх только их. Логотип Philips Monitors появится на официальной форме команды, и стороны будут тесно сотрудничать в создании уникального контента и образа бренда.

Мониторы Philips Momentum дают профессиональным геймерам конкурентные преимущества в консольных играх. Эти мониторы помогут команде Team Vitality по FIFA выйти на новый уровень мастерства. Создатели контента из Team Vitality также получат мониторы Philips Momentum. Кроме того, ими оснастят современный киберспортивный центр V.Hive в Париже.

В команду Team Vitality по FIFA входит несколько знаменитых игроков, включая Дилан «Dylo» Гозуацик (Dylan Gozuacik) и Корентин «RocKy» Шеври (Corentin Chevrey). Тренирует их давний участник Team Vitality Брайан «Brian» Савари (Brian Savary), бывший профессиональный игрок и тренер сборной Франции. Основанная в 2013 году, Team Vitality прошла большой путь и превратилась во всемирно известный бренд, объединяющий более 40 игроков и команд по семи самым популярным играм. Philips Monitors пополнила ряды партнеров Team Vitality из числа отраслевых лидеров.

«Мы очень рады работать вместе с Philips Monitors над созданием уникальной игровой среды для наших киберспортсменов. Здорово, что у нас появился партнер, который обеспечивает команду лучшим оборудованием, помогая ей играть на самом высоком уровне. Team Vitality имеет богатую историю успехов в турнирах по FIFA, и мы предвкушаем игровые события 2021 года, в которых будем участвовать при поддержке Philips Monitors в качестве партнера», — рассказал Фабьен «Neo» Девиде (Fabien “Neo” Devide), президент и соучредитель Team Vitality.

Штефан Зоммер (Stefan Sommer), директор MMD по маркетингу и управлению бизнесом в Европе добавил: «Рады сообщить, что мы объединили усилия с Team Vitality. Мы сделаем все, чтобы ее команда по FIFA добилась лучших результатов. Команда уже может гордиться своей историей, и цель сотрудничества — будущие успехи на киберспортивной арене. Мы не только предоставим оборудование команде Team Vitality по FIFA, но и оснастим оптимизированными для консолей мониторами из линейки Philips Momentum киберспортивный центр V.Hive».