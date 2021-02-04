В марте YouTube прекратит поддержку Apple TV 3-го поколения

В марте 2021 года устаревшие версии ТВ-приставок Apple TV лишатся поддержки приложения YouTube. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на одного из своих читателей, столкнувшихся с этой проблемой.

Это событие касается владельцев Apple TV 3-го поколения и более ранних версий. Apple TV 4 и 4K под управлением tvOS по-прежнему смогут работать с нативным клиентом популярного видеосервиса. Несмотря на это, воспроизводить контент с YouTube на ТВ-приставке по-прежнему будет возможно через протокол AirPlay, однако для этого потребуется iPhone, iPad, iPod Touch или компьютер Mac. На данный момент официально Apple поддерживает только актуальные поколения ТВ-приставок на базе операционной системы tvOS. Старые версии Apple TV в плане актуальности функций полагались исключительно на договорённости между Apple и поставщиками контента.

В последнее время многие производители телевизоров и ТВ-приставок начали интегрировать в свои устройства онлайн-платформу Apple TV, а также протокол AirPlay. Поэтому владельцам современных смарт-ТВ, которые по каким-то причинам пользуются старыми поколениями Apple TV, советуем изучить спецификации, возможно, ваш телевизор предоставляет более расширенные функциональные возможности, нежели чем приставка 2012 года.