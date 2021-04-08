ZBORKа приглашает на киновечер 12 апреля

12 апреля в ZBORKE (по адресу пл. Свободы 17) в 18:30 пройдет очередное открытое мероприятие, а именно - просмотр фильма "Человек с Земли" (Man from Earth), 2007.

"Человек с Земли" - научно-фантастический фильм 2007 года, снятый режиссёром Ричардом Шенкманом. И описать его можно так: "На прощальной вечеринке уволившийся профессор университета рассказывает бывшим коллегам, что он бессмертный, который ходит по земле уже 14000 лет".

Открытое мероприятие в ZBORKE - отличная возможность для нетворкинга и знакомства с Акселератором.

Количество мест ограничено, поэтому советуем зарегистрироваться прямо сейчас. Регистрация по ссылке.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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