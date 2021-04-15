В Беларуси в 2020 году зарегистрировано более 25 тыс. киберпреступлений, сообщил заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско, сообщает БЕЛТА.

"Общеизвестно, что правоохранительная система страны в прошлом году столкнулась с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности. За истекший период зарегистрировано более 3 тыс. преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста. Из них выявлено свыше 750 фактов осквернения сооружений и порчи имущества, около 600 оскорблений представителей власти, более 300 случаев насилия или угрозы применения насилия в отношении сотрудников милиции", - рассказал Геннадий Дыско.

По его словам, на этом фоне активизировались и киберпреступность. "В прошлом году таких преступлений зарегистрировано более 25 тыс. Это почти в два с половиной раза больше, чем в 2019 году. Сегодня четвертая часть всех преступлений совершается с использованием технологий", - отметил заместитель генпрокурора.