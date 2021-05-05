Сервис YouTube объявил о своем новом подходе к рекламе, который упростит совершение покупок на видеоплатформе. Это называется расширением бренда, новым интерактивным интерфейсом, который позволит зрителям узнать больше о продукте, который они видят на экране телевизора, одним нажатием кнопки.

Новый рекламный опыт был представлен на Brandcast Delivered, ежегодном мероприятии YouTube NewFront, которое проводится уже десятый год. Расширения бренда предназначены для заметного отображения кнопки с действием, содержащей ссылку на веб-сайт, например, в телеобъявлении. В новом формате рекламы рядом с кнопкой «Пропустить рекламу» появилась новая кнопка «Отправить на телефон», которая позволит вам перенаправить ссылку на веб-сайт на свой телефон. Новый формат призван свести к минимуму сложности при просмотре.

Отправив рекламное сообщение на свое мобильное устройство, вы можете перейти по ссылке и купить товары. Для брендов этот формат также позволяет им отслеживать, сколько людей взаимодействуют с ними и покупают их продукты непосредственно в Google Ads.

YouTube заявляет, что новая функция является частью более широких усилий, направленных на то, чтобы сделать интерактивную телевизионную рекламу «еще более полезной для зрителей и более привлекательной для брендов». YouTube отмечает, что это только первый шаг по выпуску функций интерактивной рекламы. Позднее в этом году расширение бренда начнется во всем мире.