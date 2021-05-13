Новый iPad Pro оказался вдвое быстрее iPhone 12

Разработчики известного бенчмарка AnTuTu опубликовали результаты тестирования нового планшета iPad Pro, построенного на базе однокристальной системы Apple M1. AnTuTu тестирует производительность не только центрального процессора, но и графики, памяти, а также отзывчивость пользовательского интерфейса.

Планшет iPad Pro оснащен 12.9" экраном, 16 Гб оперативной и 1 Тб флеш-памяти. Его сводный результат составил 1060247 баллов, в то время как iPhone 12 смог набрать только 572133 балла, то есть почти в два раза меньше.

Также можно сравнить показатели планшета с ноутбуком MacBook Air, который построен на Apple M1. В тесте он набрал 1119243 балла и, тем самым, оказался немного быстрее, хотя обладает всего 8 Гб оперативной и 512 Гб флеш-памяти.

 

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Опубликовал: KVbot,

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