SpaceX начал строительство морских космодромов

Илон Маск объявил в своем Twitter, что компания SpaceX строит плавучий космодром у побережья Техаса.

SpaceX приобрела две нефтяные вышки примерно за $3.5 млн каждую и назвала их Deimos и Phobos в честь спутников Марса. Первые испытательные полеты с плавучих космодромов компания начнет проводить уже в 2022-2023 годах.

Платформы будут служить как стартовой, так и посадочной площадкой для ракет SpaceX в многоразовых миссиях. Так, в частности, их собираются использовать для запуска ракет Falcon 9, которые выводят на орбиту спутники Starlink.

В более отдаленных планах у SpaceX устанавливать такие плавучие космодромы в водах вблизи крупных городов для быстрых путешествий. Например, полет из Нью-Йорк в Пекин займет всего 30 минут.