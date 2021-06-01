Huawei представит последние разработки в сфере 5G на TIBO-2021

На протяжении нескольких лет Huawei традиционно принимает активное участие в подготовке и проведении цифрового форума ТИБО. Руководство ООО «Бел Хуавей Технолоджис» неоднократно подчеркивало, что TIBO – это прекрасная возможность продемонстрировать новые решения, совместно с партнерами обсудить открытое сотрудничество, содействовать развитию собственной информационной индустрии и рынка телекоммуникационных и информационных услуг.

Компания Huawei выступает генеральным спонсором мероприятия, являясь единственным поставщиком коммуникационного оборудования, представленного на форуме.

Традиционно в подготовке и проведении выставки и конгресса TIBO участвуют: Министерство связи и информатизации, органы государственного управления, ведущие научно-исследовательские и образовательные учреждения, профильные бизнес-ассоциации. Демонстрация в действии самых современных информационных технологий способствует широкому их применению во всех отраслях экономики, социальной сфере, государственном управлении.

«5G – освещая жизнь» - так звучит в 2021 году основной слоган выставочной зоны Huawei. Выставочный стенд будет разделен на четыре основных зоны, где посетители смогут ознакомиться с новыми мобильными телефонами, ноутбуками, планшетами и другими интеллектуальными устройствами, а также узнать о последних разработках Huawei.

В рамках выставочной зоны будут представлены глобальные разработки в области 5G, целевая сеть 5G, комплексные end-to-end решения 5G, умный аэропорт, умный кампус и другие сценарии применения технологии.

Участники выставки получат возможность более подробно ознакомиться с такими разработками Huawei как:

Сеть Network 2025, которая охватывает IP, Transmission и Access.

Литиумные аккумуляторы Blade Li-battery – это эволюция мощности территорий покрытия 5G, характеризующаяся высокой плотностью, разумностью и эффективностью. Решение Huawei Blade Li-battery нашло широкое применение в China Tower, бразильской VIVO, индонезийской Indosat, пакистанской CMPak и др.

VoLTE – базовая технология передачи голоса LTE, которая может предоставить пользователям бесперебойный доступ в Интернет во время звонков.

Решение Campus OptiX, которое сокращает кабельное пространство на 90% занимаемую оборудованием площадь, на 30% - энергопотребление, и позволяет построить сверхширокополосную зелёную конвергентную кампусную сеть по эксплуатации и техническому обслуживанию

Dorado V6 – революция в системе хранения данных. Эта система обеспечивает самую высокую в индустрии производительность, которая достигает 21 миллиона операций ввода-вывода в секунду

HUAWEI IdeaHub - инструмент для поднятия уровня производительности в умном офисе – объединяет средства интеллектуального распознавания рукописного текста, видеоконференцсвязи стандарта высокой чёткости (HD) и беспроводного обмена данными.

На предстоящем форуме ТИБО, Huawei вместе со своими партнерами и друзьями вспомнит свою 20-летнюю историю взлетов и падений и одновременно с этим объявит старт очередного этапа программы «Семена будущего 2021». Программа Seeds for the Future была основана в 2008 году. Программа Huawei направлена на укрепление сотрудничества между Китаем и другими странами, а также на привлечение студентов в ИКТ-сферу для получения новых знаний.

В число участников попадают лучшие представители более 500 ведущих вузов планеты, обучающиеся по техническим специальностям и интересующиеся телекоммуникациями. За все время действия Seeds for the Future программу прошли более 30 000 человек из 126 стран мира.

Руководство компании всегда уделяло особое внимание обучению талантливой молодежи в сфере ИКТ. Проект "Семена будущего" является флагманом мировой деятельности по корпоративной социальной ответственности Huawei, в него компания вкладывает больше всего средств и в дальнейшем будет продолжать инвестировать.

Huawei работает в Беларуси уже на протяжении 20 лет и принимает активное участие в строительстве IT-будущего страны. Одним из важнейших факторов, отличающих Huawei от других компаний, и главным залогом ее устойчивого развития является особое внимание к исследованиям и разработкам. Huawei инвестирует в это стратегическое направление свыше 10% своего годового дохода.

Со дня своего основания компания Huawei всегда стремилась к донесению цифровых технологий в каждый дом, семью и организацию для построения полностью подключенного интеллектуального мира.

На основе самых современных технологий Huawei совместно со своими партнерами и клиентами создает новые ценности для современного общества. В рамках многочисленных совместных программ дистанционные лаборатории, тренинг-центры и инновационные фонды Huawei приносят постоянную пользу более чем 2 600 000 разработчикам в разных странах.