Вышел браузер Firefox 89

Компания Mozilla представила новую, 89-ю версию интернет-браузера Firefox. Одним из главных нововведений стала поддержка нового интерфейса Proton.

По словам разработчиков, в новой версии учтены все пользовательские привычки. Были проанализированы данные телеметрии, после чего выяснилось, что 43% кликов пользователей приходится на панель вкладок, 33% — на панель адреса и около 5% — на панель закладок. При редизайне браузера учитывались и "любимые" меню пользователей.

В результате, по словам разработчиков, новый интерфейс упрощает работу с браузером и меняет панель вкладок по сравнению с предыдущими версиями: они теперь более округлые и "плавают" над полосой с падающей тенью. Кроме того, упрощена панель инструментов: разработчики убрали некоторые элементы и отказались от непопулярных функций. Дополнительные меню объединены и оптимизированы, став более интуитивно понятными. Также уменьшен визуальный шум путем удаления ненужных значков и добавления более четких надписей.