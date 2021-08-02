В МТС проходит распродажа аксессуаров

В сети салонов и интернет-магазине МТС действует распродажа аксессуаров для смартфонов, планшетов и беспроводных наушников. Примите участие в акции «Аксессуары выгодно» – купите аксессуар для своего гаджета всего от 10 копеек!

Со скидкой предлагаются защитные стекла, чехлы для смартфонов и планшетов, в том числе и оригинальные. Также к акции присоединились чехлы для наушников Apple AirPods и чехлы-клавиатуры для Samsung T860/T865 и Huawei Smart Magnetic Keyboard.

Приобретайте со скидкой не только тот аксессуар, который подходит к вашему смартфону, но и тот, который участвует в акции и ориентирован на любую другую модель. Предложение актуально только при покупке выбранного чехла или защитного стекла единовременным платежом, а также при условии наличия аксессуаров, участвующих в акции.

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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