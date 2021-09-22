Евросоюз готовится принять единый стандарт зарядных устройств для смартфонов

Уже завтра Еврокомиссия официально выступит с законодательной инициативой, предусматривающей единый стандарт зарядных устройств для смартфонов, планшетов и наушников. Нововведение может заметно повлиять на бизнес Apple, традиционно применяющей несовместимые с продукцией конкурентов стандарты.

Исполнительные власти и законотворцы ЕС продвигают идею единого стандарта более десяти лет — считается, что так будет лучше для окружающей среды и удобнее пользователям. Кроме того, в Еврокомиссии настаивают на продаже зарядок отдельно от самих устройств.

Основным оппонентом подобных инициатив является Apple с кабелем Lightning, несовместимым с любыми другими устройствами помимо продукции самой компании. По мнению производителя единый стандарт будет сдерживать инновации, создаст «гору электронных отходов» и даже почему-то будет раздражать потребителей.

Конкурирующие устройства обычно используют USB-кабели, в текущем поколении электроники — USB Type-C, хотя ещё по итогам 2018 года, представленным комиссией, половина проданных моделей имела порты USB micro-B, 29 % — USB Type-C и только 21 % — Lightning.