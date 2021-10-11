Python впервые в истории стал самым популярным языком программирования

Язык программирования Python возглавил рейтинг компании Tiobe, оценивающей языки по степени их популярности среди программистов. Рейтинг существует с 2003 г., хотя при составлении самых первых его версий авторы руководствовались данными за последние два года (с июня 2001 г.). До первого места Python добрался впервые, сделав это в октябре 2021 г.

К этому историческому событию Python шел планомерно, обходя одного соперника за другим. Сложнее всего было обогнать двух основных конкурентов – в июле 2021 г. он вплотную подобрался к Java, остановившись на третьем месте, а к сентябрю 2021 г. Python сбросил Java на третью строчку. Последним соперником на пути к вершине был язык С, и на тот момент отставание от него тоже было минимальным.

В сравнении с июлем 2021 г. рейтинг Python вырос с 10,95% до 11,27%. Что до С, то его популярность упала с 11,62% до 11,16%. Java по-прежнему удерживает третью строчку с результатом 10,46% против 11,17% в июле 2021 г.