Автор проекта "ИТ-страна" Игорь Мамоненко рассказал, почему компания "БелХард" больше не занимается "железом"

Известный в Беларуси бизнесмен, автор популярного слогана "ИТ- Страна" и одноимённой концепции экономического развития Беларуси, Игорь Мамоненко уже 2 года не занимается продажей компьютерной техники. Редакция KV.by обратилась к нему с вопросом, почему так произошло.



- Почему Вы лично прекратили заниматься этим направлением? Разве ИТ-Страна может состоять только из услуг, сервисов и программного обеспечения?



- В сфере продажи "железа" много конкурентов, маржа маленькая, а срывы сроков поставок оборудования, даже от именитых производителей, становятся нормой. Риски, можно сказать, зашкаливают. Есть более интересные во всех отношениях направления для бизнес-активности.

Поэтому ещё два года назад я вышел из состава учредителей фирмы "БелХард Компьютерс", которая специализируется на продаже и обслуживании компьютерной техники, а также другого hardware.

С тех пор эта команда больше не входит в холдинг, состоящий из семи фирм, которые я возглавляю, но в ее названии сохранилось слово "БелХард". Это уже дань истории. Хочется надеяться, что им удастся быть успешными.

Конечно, для экосистемы ИТ-Страны нужны и компьютеры, и сервера, и сетевое оборудование, и периферия, и другое "железо", но сейчас мы концентрируемся на разработке различного рода программного обеспечения, на облачных сервисах и на ИТ-образовании, а в области компьютерной техники мы сделали ставку на сотрудничество с партнёрами.