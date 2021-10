Google выпустила Android 12

Одновременно с официальной презентацией смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro, компания Google выпустила стабильную версию операционной системы Android 12.

Напомним, Google представила финальную Android 12 ещё 4 октября, опубликовав исходный код в Android Open Source Project. Однако на тот момент новая ОС была недоступна даже пользователям смартфонов Pixel. Энтузиасты уже начали выпускать первые сборки альтернативных прошивок на основе Android 12, но официальных обновлений для смартфонов производители пока не выпускали.

Теперь ситуация изменилась и стабильная Android 12 стала доступна для первых партии смартфонов — фирменных моделей Google Pixel. Для установки Android 12 потребуется Pixel 3/ Pixel 3 XL или более новая модель Pixel.

Google также сообщила, что Android 12 выпустят для смартфонов Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi «позднее в этом году». Сроки релиза могут варьироваться в зависимости от модели, региона и оператора.

Напомним, Android 12 принесла с собой массу новшеств. Главным из них стало новое визуальное оформление с кросс-платформенным языком дизайна под названием Material You с подстраивающимися к обоям цветовым темам. Также в Android 12 появились новые настраиваемые виджеты, обновлённая шторка, из которой можно управлять системами умного дома, обновлённый «всегда включенный» экран Always On, улучшенные автоповорот и режим «картинка-в-картинке», долгожданные «длинные» скриншоты всей страницы, новое меню выключения, повышенная производительность и много новшеств по части безопасности.