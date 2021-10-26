Мошенники начали действовать от имени "Белпочты"

"Белпочта" призвала население не верить мошенникам, которые от имени предприятия звонят и зазывают граждан принять участие в лотереях и розыгрышах.

Это не новый вид мошенничества - правоохранительные органы не раз сообщали о том, что мошенники с целью наживы могут приходить в квартиры, заводить по телефону под видом банковских и социальных служащих, работников ЖЭС, даже милиционеров и следователей.

В связи с появлением группы мошенников, которые действуют от имени "Белпочты", предприятие предупредило, что "участились случаи мошенничества посредством мобильного телефона и звонков клиентам якобы от имени РУП "Белпочта" с предложением поучаствовать в акции или розыгрыше".

Там пояснили, ответа по телефону на несколько вопросов и отправки варианты ответа на предложенные номера мошенники получают доступ к мобильному устройству. Это случается также и после перехода по отправленным ссылкам на ложные сайты.

"В последствии таких действий мошенники получают доступ к мобильному устройству клиента и могут воспользоваться его данными либо заблокировать устройство",- пояснили на Белпочте.