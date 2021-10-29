«Белтелеком» представил новые тарифные планы

В ассортименте пакетов услуг «Семейный» и «ЯСНА» появились новинки – тарифные планы «Семейный 10 + Кино» и «ЯСНА 100 SMART Видеоконтроль».

«Семейный 10 + Кино» – предложение для киноманов, которое теперь доступно абонентам, не имеющим возможности подключения по технологии xPON. Нелимитируемый доступ к интернету на скорости до 10 Мбит/с, интерактивное телевидение на условиях тарифного плана «ZALA: все включено», неограниченное количество телефонных соединений в сети «Белтелеком» с услугой CLIP дополнены подписками к онлайн-кинотеатрам IVI и MЕGOGO, а также каталогу more.tv. Клиентам будет открыт доступ к коллекциям лучших фильмов и сериалов. В каталогах представлены десятки тысяч единиц лицензионного контента. Зрители смогут находить любимые фильмы и смотреть их на телеэкране.

Обращаем ваше внимание, что для пользования пакетом «Семейный 10 + Кино» необходима ТВ-приставка B800. Подключение производится при наличии технической возможности.

«ЯСНА 100 SMART Видеоконтроль» – новый пакет, отличительной особенностью которого является наличие услуг «Видеоконтроль» и интернет-телевидения SMART ZALA.

Таким образом, пакет услуг включает в себя:

- доступ к интернету на скорости 100 Мбит/с на прием и 50 Мбит/с на передачу и нелимитируемый доступ по технологии Wi-Fi с использованием действующих реквизитов доступа (логина и пароля);

- SMART-телевидение ZALA на условиях тарифного плана «Канапа ТВ» и дополнительных пакетов «Премиум» и «Больше ТВ»;

- «Видеоконтроль» для физических лиц;

- телефонную связь на условиях неограниченной продолжительности телефонных соединений по сети РУП «Белтелеком» с дополнительной услугой определения номера CLIP.

Воспользоваться пакетом «ЯСНА 100 SMART Видеоконтроль» могут абоненты многоквартирных домов, которые подключены по технологии GPON и на которых установлены видеокамеры от РУП «Белтелеком».

Стоимость «Семейный 10 + Кино» составит 38,4 руб., «ЯСНА 100 SMART Видеоконтроль» 40,9 руб.

Пакеты услуг «ЯСНА Кино (IVI)», «ЯСНА Кино (MЕGOGO)» и «ЯСНА Кино +» с 28 октября 2021 года переносятся в архив. Это означает, что действующие абоненты этих пакетов могут и дальше продолжать ими пользоваться, однако новые абоненты подключиться к ним не смогут.