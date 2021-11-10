В МТС снизились цены на ряд аксессуаров Xiaomi

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на ряд аксессуаров Xiaomi. Полезные устройства Xiaomi доступны и в рассрочку.

Портативную колонку удобно брать с собой, а зарядные устройства помогут быстро и с комфортом обеспечить зарядом ваши смартфоны и гаджеты.

Портативная колонка Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker компактного размера c удобным ремешком. Полный заряд батареи обеспечивает до 10 часов непрерывного воспроизведения. Колонка Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker доступна за 59 рублей. Приобрести ее в рассрочку от 5,5 рубля в месяц могут действующие и новые абоненты МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи. Предложение действует в рамках акции «Смарт-устройства».

Сетевое зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Charger Type-C обладает номинальной выходной мощностью 20 Вт и поддерживает множество протоколов быстрой зарядки. Также обеспечивает более быструю скорость зарядки по сравнению со стандартными сетевыми зарядными устройствами. Приобрести сетевое зарядное устройство с мощностью 20Вт можно всего за 25 рублей. А приобретая в рассрочку стоимость Xiaomi Mi 20W Charger Type-C составит от 1,05 рубля в месяц.

Xiaomi Mi Wireless Power Bank Essential 10000mAh — компактный внешний аккумулятор с поддержкой быстрой зарядкой. Простой и удобный в использовании, представлен в двух цветовых решениях — черном и белом. Аксессуар имеет входной порт USB-С, который использует мощность до 18Вт. Также аккумулятор оснащен беспроводной быстрой зарядкой 10Вт. Может обеспечит защиту от перегрева, перенапряжения и перезаряда.

Стоимость полезного аксессуара в рамках акции «Аксессуары Р24» составляет 69 рублей или от 3 рублей при покупке в рассрочку.