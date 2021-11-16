10 декабря пройдет конференция "Правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты для IT-компаний в Беларуси в 2022 году"

Информационно-аналитический ИТ-хаб «Компьютерные вести» проводит научно-практическую конференцию «Правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты для IT-компаний в Беларуси в 2022 г». На ней будут рассмотрены все изменения законодательства для ИТ-компаний в 2022 году в области налогового, валютного и иного регулирования. Планируется участие около 300 компаний в формате онлайн.

В сентябре 2021 года IT-Хаб «Компьютерные вести» провел конференцию «Новое в налогообложении ВЭД в ИТ-сфере между резидентами Республики Беларусь и Российской Федерации». Оно касалось изменений налогового законодательства в России с 2021 года. Всего в конференции приняло участие в очном формате 80 человек и 200 в виде онлайн. Учитывая высокий интерес к изменениям в законодательстве Республики Беларусь в 2022 году, мы прогнозируем большее количество участников в новой конференции. На мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы:

Конференция призвана донести все изменения в работе для резидентов ПВТ, которые планируются с 2022 года:

Основные модели работы IT-компаний и договоры, которые эти модели предполагают: продуктовая модель; аутсорсинговая модель; смешанная модель.

Валютные договоры: что предусмотреть, когда и как регистрировать. Работа в рамках Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. N 226-З "О валютном регулировании и валютном контроле".

Открытие счетов за рубежом. Основные правила работы при наличии счетов за рубежом.

Объекты бухгалтерского учета в IT-компаниях. Правила оформления первичных учетных документов.

Особенности налогообложения в IT-компаниях: для резидентов ПВТ (НДС, налог на прибыль, ФСЗН, налог на доходы, оффшорный сбор); для нерезидентов ПВТ (НДС, УСН, налог на прибыль, ФСЗН, налог на доходы, оффшорный сбор).

Электронные услуги, приобретаемые у иностранных компаний. Кто платит НДС? Взаимодействие с зарубежными партнерами.

Типичные ошибки и нарушения при проверках. Ответственность.

Регистрация на сайте