Apple решила проблему разрыва связи на iPhone 12 и iPhone 13

Компания Apple выпустил обновление мобильной операционной системы iOS 15.1.1 для фирменных смартфонов, которое выходит почти через месяц после запуска крупного релиза iOS 15.1.

iOS 15.1.1 — это небольшое, но важное обновление. Оно решает проблему разрыва связи во время звонков на смартфонах Apple последних двух лет — iPhone 12 и iPhone 13. Помимо этого разработчики повысили стабильность работы системы.

Обновление iOS 15.1.1 можно загрузить бесплатно, программное обеспечение доступно на всех поддерживаемых устройствах по «по воздуху» в приложении «Настройки». Чтобы получить доступ к обновлению, требуется перейти в «Настройки» => «Основные» => «Обновление ПО».