Портал рейтинговой оценки обновил дизайн и расширил функционал

Пользователям Беларуси стала доступна новая версия портала рейтинговой оценки (качество-услуг.бел). Портал получил современные дизайн и структуру. Помимо улучшенных визуальных и технических аспектов, пользователям предоставлен новый функционал.

Портал рейтинговой оценки – специализированный сервис для граждан, где они могут размещать свое мнение о качестве работы государственных организаций. На основании выставленных оценок на портале формируется рейтинг таких организаций. Он отражает уровень удовлетворенности населения качеством оказания им услуг и осуществления административных процедур. Государственные органы ведут учет этой информации и используют ее при оценке деятельности подчиненных организаций и выработке мер по повышению качества их работы.

Необходимо отметить, что на сегодняшний момент возможностями портала пользуются около 53 тысяч человек, зарегистрировано в качестве объектов оценки более 13 тысяч организаций, выставлено более 240 тысяч оценок.

Государственные органы и организации смогут получать более широкую аналитику по результатам оценки качества их работы гражданами, включая детализацию изменений позиций в рейтинге подчиненных организаций и их структурных подразделений. Это позволит оперативно и более точно реагировать на изменение мнений граждан о работе организаций с разветвленной структурой, принимать меры по повышению качества обслуживания населения на различных уровнях.

В целях упрощения доступа к возможностям портала на нем появилась функция для генерации QR-кодов профилей объектов оценки. То есть теперь государственные органы и организации смогут генерировать такой код для себя и разместить его на своих сайтах или в местах оказания услуг. В свою очередь гражданину, получившему услугу и желающему оценить качество ее предоставления, QR-код позволит быстро перейти на страницу соответствующего государственного органа или организации на портале.

Также для граждан на портале появились новые способы регистрации. Теперь получить доступ к оценке организаций можно не только после регистрации и авторизации по логину и паролю, но и через социальные сети. До конца 2022 года планируется перейти на возможность регистрации и авторизации на портале с помощью ID-карты.