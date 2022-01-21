Google втайне разрабатывает AR-очки

Компания Google начала наращивать темпы работы над своим вариантом гарнитуры дополненной реальности под кодовым названием Project Iris. Ее выход ожидается в 2024 году.

Все больше и больше компаний выпускают свои решения для виртуальной и дополненной реальности. Meta/Facebook уже давно выпускает очки Oculus, Apple тоже подозревают в их создании. Само собой, Google не может остаться в стороне.

Анонимные источники, знакомые с проектом Google, сообщили, что устройство использует обращенные наружу камеры для совмещения изображения реального мира с компьютерной графикой, создавая более эффектную смешанную реальность, чем существующие аналоги. Прототип отдаленно напоминает лыжные очки и не требует подключения к внешнему источнику питания. Дивайс базируется на специальном процессоре Google и работает под управлением ОС Android. Впрочем, недавно открытые вакансии указывают на то, что в разработке может находиться новая ОС.

Над созданием аппарата уже трудятся около 300 человек, но Google собирается нанять в эту команду еще более сотни специалистов.