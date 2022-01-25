Новый монитор Philips 243S1: удобство в использовании и высокая производительность

Каким бы ни был офис, идеальный монитор для него должен быть надёжным, удобным в настройке и использовании. Модель Philips 243S1, созданная для повседневной работы, обладает всеми необходимыми функциями и сочетает хорошее качество изображения, производительность, удобство и надёжность. Монитор оснащен 24" IPS-панелью с разрешением Full HD, полноценной встроенной док-станцией, а также есть возможность подключения USB-C и многие другие функции.

Множество вариантов подключения

Широкий набор разъёмов — уже не дополнительное преимущество для профессионалов, а фактически стандарт. Благодаря док-станции USB-C монитор Philips 243S1 может заряжать ваш ноутбук, подключаться к нему и передавать данные одновременно. Тонкий реверсивный разъём USB-C обеспечивает простое подключение при помощи одного кабеля и гарантирует высокоскоростную передачу данных, а также одновременное подключение и подзарядку (на мощности до 65 Вт) прямо с монитора. USB-C также обеспечивает простое последовательное подключение для конфигураций с несколькими дисплеями. Рабочее пространство при этом остается не перегруженным проводами.

Наряду с USB-C, Philips 243S1 также оснащён встроенным разъёмом RJ-45 Ethernet для надёжной защиты данных, а также разъёмами HDMI 1.4, DP 1.2 и четырьмя USB-A для простого подключения любых периферийных устройств и других гаджетов.

Комфорт при длительной работе

Новая модель, разработанная с заботой о пользователях, оснащена подставкой SmartErgo Base, благодаря которой можно легко установить монитор в идеальном положении: наклонить (+25/-5°), повернуть (+180/-180°) и отрегулировать высоту (до 130 мм). Удобное расположение экрана и полезная привычка делать краткие перерывы в работе облегчат физические нагрузки в течение долгого рабочего дня. Кроме того, комфортная поза также повышает продуктивность и помогает пользователю сосредоточиться.

С заботой о зрении

Длительная работа перед экраном может привести к усталости и болезненным ощущениям в глазах, их сухости и покраснению — основным симптомам так называемого синдрома компьютерного зрения. Чтобы эффективно снизить утомляемость глаз и обеспечить хорошее самочувствие пользователей, мониторы Philips 243S1 соответствуют стандарту TÜV Rheinland Eye Comfort, уменьшая нагрузку на зрение в результате снижения количества бликов. Модель также предлагает широкие углы обзора, чтобы избежать ухудшения качества изображения при просмотре с разных сторон. Работать с монитором удобно благодаря технологии Flicker-Free, режимам LowBlue Mode и EasyRead, при котором чтение с дисплея аналогично чтению с бумаги. Все вместе эти инновации обеспечивают стабильную и приятную для глаз производительность в течение долгих часов работы.

Монитор Philips 243S1 появится в продаже в январе 2022 года по рекомендованной розничной цене 961 р.