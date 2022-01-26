Huawei представила доклад на "IT-Security Conference – 2022"

26 января состоялось открытие онлайн-конференции "IT-Security Conference – 2022", в которой компания Huawei выступает инновационным партнером. Мероприятие продлится два дня и будет посвящено новейшим технологиям в сфере кибербезопасности и защиты персональных данных.

Уже за первый день участники мероприятия смогли совместно обсудить проблемные темы, практические вопросы, а также обменяться опытом и контактами в рамках "виртуальной выставки".

Дмитрий Конарев, ведущий эксперт по беспроводным технологиям компании Huawei, представил доклад на тему: "Обеспечение сквозной кибербезопасности для 5G сетей".

В начале выступления были затронуты основные проблемы безопасности 5G сетей. За счет внедрения новых технологий (виртуализация и облачные решения), масштабирования и ускорения передачи данных, ядро сети становится многоуровневым и не связным. Это усложняет соблюдение высоких требований безопасности для отрасли.

Среди самых часто встречающихся угроз компания Huawei отмечает такие как фальсификация/кража/подделка данных, утечка информации, вредоносные операции, угрозы слайсинга, угрозы на MEC, DDoS-атаки и многое другое.

С развитием 5G сетей появляются новые проблемы безопасности, однако общие риски можно контролировать. Для этого необходимо тесное сотрудничество между поставщиками оборудования, операторами и поставщиками услуг.

"Необходимы авторитетные, индивидуализированные, эффективные, унифицированные, открытые, глобальные и постоянно развивающиеся стандарты оценки кибербезопасности в отрасли связи. Huawei призывает отрасль работать вместе, чтобы внести позитивный вклад в устойчивое развитие глобальной унифицированной системы оценки и сертификации безопасности для 5G", – подчеркнул во время выступления Дмитрий Конарев.

5G расширяет возможности сетевой безопасности на основе 4G. 5G повторно использует архитектуру безопасности 4G и дополнительно повышает безопасность от некоторых известных рисков. Со своей стороны, компания Huawei регулярно предоставляет конкурентоспособные решения по комплексной безопасности для всех сценариев 5G сети.

Завтра состоится второй день конференции. Huawei представит еще один доклад, посвященный кибербезопасности продуктов и интеллектуально-адаптивным решениям компании, которые позволяют более эффективно бороться с угрозами.