Apple выпустила новые версии iOS и iPadOS для исправления критической уязвимости

Всего через две недели после выхода iOS 15.2.1 и iPadOS 15.2.1 Apple внепланово выпустила обновление 15.3 для своих операционных систем. Они предназначены для исправления ошибок и обновления безопасности.

Одно из наиболее важных изменений касается недавно обнаруженной критической уязвимости в WebKit JavaScript API IndexedDB. С ее помощью злоумышленники могли получить доступ к пользовательской информации, такой как история посещений браузера или идентификационные данные владельца смартфона. Проблема затрагивала как Safari, так и другие браузеры для iOS, включая Google Chrome, поскольку все они используют движок WebKit. Это серьезный баг, поэтому разработчикам Apple не оставалось ничего другого, кроме как выпустить экстренный апдейт.

Компания настоятельно рекомендует пользователям установить новое ПО на свои устройства.