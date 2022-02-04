AGON by AOC продолжает долгосрочное сотрудничество с G2 Esports

Один из ведущих мировых брендов по производству игровых мониторов и IT-аксессуаров – AGON by AOC – объявляет о продлении партнерства с G2 Esports, одной из самых успешных и известных киберспортивных организаций во всем мире. Впервые подписанное в январе 2018 года и действующее по сей день, это партнерское соглашение позволяет командам G2 Esports тренироваться и соревноваться, используя самые конкурентоспособные игровые мониторы линейки AGON PRO. В то же время, задачи, с которыми они сталкиваются, и ценный вклад команды киберспортсменов, способствуют дальнейшему совершенствованию и влияют на разработку будущих игровых продуктов AGON by AOC.

Компания AGON by AOC совсем недавно выпустила несколько игровых мониторов и аксессуаров линейки AGON PRO, предназначенных для геймеров и профессиональных киберспортсменов. Обеспечивая тренировочную базу G2 такими современными техническими возможностями, как частота обновления 360 Гц, время отклика 1 мс GtG, а также такими передовыми инструментами, как Nvidia Reflex Latency Analyzer, мониторы AGON PRO предлагают отличные возможности, позволяющие вывести киберспорт на новый уровень.

Команда G2 Esports уже закрепила за собой лидерство и успех практически во всех крупных киберспортивных турнирах, включая League of Legends, CS:GO, Rocket League, Valorant и Rainbow Six Siege. С новыми командами в Sim Racing, Apex Legends, Fortnite и недавно объявленным составом для Halo Infinite, G2 продолжает соревноваться на самом высоком уровне в большинстве основных игровых дисциплин. Отмечая важность многообразия игрового процесса и добавляя еще больше силы и мастерства, в G2 ранее объявили о создании полностью женской команды G2 Gozen для участия в соревнованиях по Valorant.

Совсем недавно компания G2 Esports успешно внедрилась в индустрию развлечений и анонсировала свой первый музыкальный релиз – «Our Way» – пауэр-металлический трек, в котором основатель и генеральный директор G2 Карлос "ocelote" Родригес (Carlos “ocelote” Rodríguez) участвует вместе с известными музыкантами, номинированными на Грэмми. Оставаясь на вершине инновационного развития, G2 Esports выпустила свои первые оригинальные коллекционные продукты в виде NFT, предоставив фанатам возможность стать владельцами действительно особенных частей наследия G2. G2 стала крупнейшей западной киберспортивной командой, создавшей свой собственный проект PFP NFT, запустив новое игровое сообщество, призванное обеспечить непосредственную ценность NFT для геймеров.

AGON PRO AG254FG

Сегодня модели AGON PRO самого высокого класса разрабатываются с учетом отзывов и мнений талантливых игроков и команд G2 Esports. Это сотрудничество позволило им представить 24,5-дюймовую модель для киберспорта AGON PRO AG254FG, которая обеспечивает частоту обновления 360 Гц при разрешении Full HD с матрицей IPS. Она оснащена Nvidia G-SYNC, а также Nvidia Reflex Latency Analyzer, чтобы геймеры могли измерить точную задержку системы и убедиться, что они демонстрируют лучшие результаты.

AGON PRO AG274QG

Кроме того, AOC разработала AGON PRO AG274QG, 27-дюймовый IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц при разрешении QHD, который предлагает Nvidia G-SYNC и поддержку HDR 600, сочетая быстрый, конкурентоспособный игровой опыт с привлекательной визуальной точностью. Благодаря экранам «Screen Shields», устраняющим отражения, эти мониторы идеально подходят для использования на сцене и реальных турнирах с ярким сценическим освещением.

AGON PRO AG274QG с экранами «Screen Shields»

«Мы уже пятый год сотрудничаем с AGON by AOC. Это невероятно, учитывая, как быстро все развивается в киберспорте. Качество мониторов AOC не имеет себе равных, и для нас очень важно убедиться, что наши игроки имеют в своем распоряжении лучшее оборудование для выступлений. 2022 – это наш год, и мы гордимся нашим партнерством с AGON by AOC», – рассказал Карлос 'ocelote' Родригес (Carlos 'ocelote’ Rodriguez), генеральный директор G2 Esports.

«С великой G2 Esports на нашей стороне и благодаря доказанному успеху команд G2 Esports, использующих наши мониторы, наше желание вывести на рынок мониторы для экстремальных геймеров приобретает реальную актуальность. Это спонсорство вдохновило и помогло нам определить их потребности, чтобы мы могли придумать и предоставить новейшие инновации и технологии для обеспечения геймеров тем, что им действительно нужно, чтобы стать победителями», – добавил Штефан Зоммер (Stefan Sommer), директор AOC по маркетингу и управлению бизнесом в Европе.

Сегодня G2 Esports – это успешная команда международного уровня с разнообразным составом, за успехами которой следят по всему миру. AGON by AOC гордится тем, что продолжает поддерживать G2 Esports, один из ведущих мировых киберспорт-клубов.