ПВТ создаст реестр адресов виртуальных кошельков

Президент Республики Беларусь 14 февраля подписал Указ № 48 "О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты". Об этом сообщается на официальном сайте ПВТ.



Беларусь разрешает свободное обращение цифровых валют. В то же время это требует постоянного мониторинга ситуации и при необходимости дополнения и уточнения регулятивных норм. В том числе для исключения случаев теневого финансирования запрещенной деятельности. С этой целью Главой государства подписан Указ "О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты".

Документ предусматривает формирование Парком высоких технологий реестра адресов виртуальных кошельков, использовавшихся в противоправной деятельности, и установление порядка его функционирования.