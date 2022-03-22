Xiaomi представит первый прототип своего электромобиля уже в третьем квартале

Луо Баоцзюнь (Luo Baojun), генеральный директор филиала Xiaomi Пекин–Тяньцзинь сообщил о значительном прорыве в разработке электромобиля, пообещав представить его первый опытный образец в третьем квартале этого года.

Xiaomi объявила о планах по созданию электромобиля в марте прошлого года. После этого ею была завершена регистрация дочернего предприятия Xiaomi Automobile Co. Ltd. с капиталом в 10 миллиардов юаней (около $1,57 млрд). В новой компании, которую возглавляет Лэй Цзюнь (Lei Jun), более 500 сотрудников занимаются исследованиями и разработкой будущего электромобиля.

По данным My Drivers, Xiaomi Automobile планирует построить в два этапа завод по производству электромобилей в Пекинской зоне экономического и технологического развития. Он сможет обеспечить совокупный годовой объём производства в 300 000 автомобилей. На первую и вторую очереди будет приходиться мощности на 150 000 автомобилей в год.

Сообщается, что подразделение по производству смартфонов регулярно делится с Xiaomi Automobile имеющимися достижениями в разработке аккумуляторов, средств отображения информации, программном обеспечении, а также информацией по логистике.

Как ожидается, первый серийный электромобиль Xiaomi сойдёт с конвейера в первой половине 2024 года.