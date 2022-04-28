HONOR объявил о начале отбора участников фотоконкурса HONOR Magic Moments Awards 2022

Глобальный технологический бренд HONOR объявил о начале отбора участников фото-конкурса HONOR Magic Moments Awards 2022. В этом конкурсе мобильной фотографии, который пройдет с 25 апреля по 25 августа 2022 года, могут принимать участие работы со всего мира. Любой владелец смартфона HONOR, вне зависимости от модели своего девайса, может снять фото и принять участие в конкурсе в одной из 10 различных категорий. Победители будут выбраны жюри, состоящим из всемирно известных фотографов и профессионалов отрасли. Главный приз - 10 000 долларов США наличными. В этом году премия HONOR Magic Moments Awards, посвященная теме «Лови искры жизни».

Конкурс HONOR Magic Moments Awards 2022 охватывает различные направления фото и состоит из 10 различных категорий — «Экология», «Короткие видеоролики», «Серия фото», «Городской пейзаж», «Документалистика», «Темная ночь», «Существа», «Портрет», «Пейзаж» и «Абстракция». Чтобы принять участие в конкурсе в любой из категорий, кроме «Экология», достаточно сделать фото на смартфон HONOR любой модели. Исключение сделано только для категории «Экология» - куда принимаются работы, снятые на мобильные устройства любых брендов, чтобы привлечь внимание общественности к защите окружающей среды.

HONOR пригласила известных экспертов из разных отраслей в качестве судей конкурса, чтобы обеспечить различные профессиональные точки зрения для оценки работ. В состав жюри в категориях фотографии входят авторитетный бельгийский фотограф-документалист Бике Депоортер из Magnum Photos, китайский фотограф-документалист Фу Юнцзюнь, китайский фотограф дикой природы Сяо Гэ, испанский коммерческий фотограф Эудженио Рекуэнко и мексиканский фотограф-пейзажист Серхио Тапиро. Х.Лорен Нильсен, член Совета директоров Голливудской профессиональной ассоциации, выберет победителей в категории «Короткое видео», а Ван Цзюнь, главный технический эксперт HONOR Imaging, оценит все 10 категорий.

Участие в конкурсе HONOR Magic Moments Awards 2022 доступно участникам со всех регионов, где присутствует HONOR, включая страны Азии, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Участники со всего мира могут отправить свои работы через веб-сайт премии с 25 апреля по 25 августа 2022 года. Из ограничений лишь размещение оригинальных фотографий, сделанных на смартфон HONOR (кроме категории «Экология») и пост-обработка фото на мобильном устройстве. Правилами не запрещено использовать сторонние приложения для обработки фотографий. Заявку можно отправить только в формате jpg, размером не менее 1000 пикселей по ширине, размер одной фотографии не более 30M.

В рамках конкурса будут вручены три награды «Фотограф года» с денежным призом в размере 10 000 долларов США каждая. Кроме того по два победителя будут выбраны в каждой из 10 категорий за «выдающиеся достижения» и столько же победителей в номинации «Рекомендация». Итого 20 наград по 1500 долларов США будут вручены за выдающиеся достижения и 20 смартфонов HONOR Magic4 Pro номинантам категории «Рекомендация».

Результаты будут опубликованы на сайте конкурса в сентябре 2022 года. Ознакомиться с полными правилами и загрузить работы можно на сайте премии.