Philips Monitors подтвердил участие в выставке ISE 2022

С 10 по 13 мая 2022 года компания Philips Monitors совместно с Philips Professional Display Solutions подтверждает свое участие в выставке ISE 2022 в Барселоне, крупнейшей в мире выставке для профессионалов в области AV-технологий и системной интеграции. Посетители приглашаются на выставку в Fira de Barcelona, Gran Via, на стенд 3Q600, в павильоне 3, чтобы познакомиться с новейшими мониторами Philips, посмотреть и оценить новейший комплекс решений компании, представленных в основных направлениях рынка, таких как корпорации, образование, розничная торговля и многое другое.

Некоторые мониторы Philips, представленные на выставке ISE, оснащены сенсорными экранами. Оснащенные проекционно-емкостным сенсорным экраном (P-Cap), они поддерживают до 10 одновременных точек касания, отвечают требованиям многих приложений и отлично подходят для обучения на более высоком и интересном уровне, способствуя совместной работе одноклассников. На стенде посетители смогут ознакомиться с монитором Philips 242B1TC, который имеет диагональ 23,8" и работает на основе технологий Advanced In-Cell Technology и Projected Capacitive. Более естественный, плавный и быстрый отклик на прикосновения соответствует стандартам образовательных приложений, как в школе, так и для дистанционного обучения - в том числе благодаря совместимости plug & play с Windows 10, а также с различными версиями Android и Linux.

Универсальность док-станции USB-C

Док-станция USB-C – это мощное, практичное решение, разработанное для повышения производительности современных и разносторонних специалистов, работающих в режиме многозадачности. Благодаря тонкому, реверсивному разъему USB-C для удобного подключения с помощью одного кабеля, это решение позволяет пользователям быстро и безопасно передавать данные, заряжать ноутбуки и подключать периферийные устройства непосредственно к монитору для обмена файлами, просмотра видео и многого другого. На выставке ISE посетители смогут познакомиться с четырьмя моделями мониторов Philips с док-станциями USB-C: плоским монитором 276B1JH с диагональю 27" (68,6 см), сочетающим в себе безопасную веб-камеру Windows Hello и высокие экологические стандарты, изогнутым монитором с диагональю 34" (86. 36 см) 346E2CUAE, который обеспечивает более высокую производительность благодаря широкому экранному пространству, изогнутый монитор с диагональю 34" 346P1CRH (86,36 см), позволяющий выполнять любые задачи в режиме четкого панорамного отображения (crisp panoramic view), и монитор с диагональю 27" (68,47 см) 279C9, получивший награду iF Design Award и ставший победителем Red Dot в 2020 году.

Призыв к устойчивому развитию и созданию экологичных продуктов

Недавно на рынке появилось рекордное количество мониторов Philips - 64 монитора с сертификатом TCO Certified 9-го поколения. В соответствии с сертификатом TCO Certified 9-го поколения, мониторы Philips производятся экологически ответственно, с учетом требований охраны окружающей среды и безопасности, и оснащены целым рядом энергосберегающих, инновационных и безопасных для окружающей среды технологий, которые производятся в соответствии с принципами устойчивого развития и этики.

Например, PowerSensor и LightSensor - две важнейшие экологичные функции, которыми оснащены большинство мониторов Philips. Откройте для себя на выставке ISE самый экологичный монитор Philips, разработанный для оптимального комфорта и производительности с учетом снижения негативного воздействия на окружающую среду: Philips 272B1G, 27-дюймовый (68,6 см) монитор с разрешением Full HD.