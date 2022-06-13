Philips Monitors выпустил две новые универсальные модели

Пользователям, желающим сменить свой монитор на высокопроизводительную, многофункциональную и надежную модель, нет необходимости искать что-то еще, мониторы Philips 27E1N5600HE и 24E1N5300HE отвечают потребностям пользователей всех возрастов в условиях развития удаленной работы, интернет-мероприятий, социальных сетей и онлайн-развлечений. Эти модели обладают такими ключевыми характеристиками, как встроенная веб-камера (5 MP) для организации совместной работы и простое подключение благодаря разъему USB-C.

Основные характеристики

27 и 24-дюймовые мониторы с матрицей IPS LED, обеспечивающей широкий обзор и качественное изображение

Разрешение Crystalclear QHD (2560x1440) у монитора 27E1N5600HE

Разрешение Full HD (1920x1080) при соотношении сторон 16:9 у монитора 24E1N5300HE

Технология USB Type-C для удобного подключения с помощью одного кабеля

Встроенная веб-камера Windows Hello с разрешением 5 Мп и микрофоном с шумоподавлением для удобной и безопасной совместной работы

Встроенные стереодинамики мощностью 5 Вт для воспроизведения аудио и видео с насыщенным звучанием.

Клавиша переключения меню EasySelect обеспечивает быстрый доступ к экранному меню

Режим LowBlue и технология Flicker-free обеспечивают комфортный и безопасный просмотр.

"Мониторы Philips 27E1N5600HE и 24E1N5300HE - идеальный выбор для тех, кому важны как технические возможности, так и стильный дизайн. Будь то работа дома, веб-серфинг, игра или просмотр фильмов, эти модели позволяют пользователям добиваться больших успехов и получать больше удовольствия", - рассказал Артем Хоменко (Artem Khomenko), старший менеджер компании MMD Monitors & Displays по производству и реализации продукции в Европе.

Потрясающее изображение, возможность взаимодействия и удобное подключение ­­– все это в одном комплекте.

При работе в интернете, ретушировании фотографий, видеоиграх или просмотре любимого фильма качество изображения имеет огромное значение. Мониторы Philips 27E1N5600HE и 24E1N5300HE оснащены высокопроизводительной матрицей IPS LED, обеспечивающей широкий обзор, высокую контрастность, четкое изображение и яркие цвета. Всем этим можно наслаждаться практически с любого ракурса, так как углы обзора у экрана составляют 178/178 градусов. Philips 27E1N5600HE предлагает потрясающую производительность с разрешением Crystalclear Quad HD 2560x1440, что делает изображение по-настоящему ярким, а Philips 24E1N5300HE с разрешением Full HD 1920x1080 обеспечивает яркие цвета, высокую детализацию и контрастность, выдавая реалистичное изображение.

Помимо визуальной составляющей, мониторы Philips 27E1N5600HE и 24E1N5300HE обладают целым рядом функций, повышающих производительность. Эти функции обеспечивают удобную и комфортную совместную работу, подключение без лишних хлопот и захватывающий игровой процесс или просмотр фильмов. Оснащенные разъемом USB Type-C с функцией питания, эти мониторы позволяют пользователям заряжать совместимые устройства, передавать данные с высокой скоростью и смотреть видео с высоким разрешением, используя всего один тонкий двусторонний кабель. Для обеспечения простой и интуитивно понятной совместной работы оба монитора оснащены встроенной веб-камерой с разрешением 5 Мп, сертифицированной для Windows Hello и оснащенной физическим переключателем, обеспечивающим дополнительную приватность, когда она не используется, а также удобным микрофоном с шумоподавлением и двумя 5-ваттными встроенными динамиками для удивительно качественного удаленного общения и полного погружения в игровой и мультимедийный мир.

Удобство и комфорт также предусмотрены в меню благодаря джойстику EasySelect Menu Toggle, который обеспечивает быструю и простую настройку параметров монитора, встроенной системе управления кабелями, режиму LowBlue Mode и технологии Flicker-free, а также компактной подставке Ergo Base, которая наклоняется, поворачивается и регулируется по высоте в соответствии с любыми предпочтениями.

В дополнение ко всем этим функциям пользователи Philips 27E1N5600HE и 24E1N5300HE могут рассчитывать на полный доступ к сервису гарантийного обслуживания Philips.

Стоимость и дата поступления в продажу

Philips 27E1N5600HE и 24E1N5300HE поступят в продажу в июне по рекомендованной цене 1349 и 979 белорусских рублей соответственно.