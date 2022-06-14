Игровая линейка Momentum 5000 от Philips Monitors представляет две новинки

Игровая линейка премиум-класса Momentum 5000 от компании Philips Monitors: монитор Momentum 27M1F5500P и Momentum 27M1F5800 с диагональю 27 дюймов.

Разработанная для того, чтобы обеспечить современным геймерам захватывающий игровой опыт, а также реальное конкурентное преимущество перед другими игроками, линейка Momentum оснащена самыми современными функциями, которые непременно вызовут восхищение. Эти модели, обеспечивающие более полноценный игровой процесс и отвечающие потребностям всех геймеров, также являются отличным инструментом для повышения производительности пользователя, обеспечивая продолжительную работу в течение длительного времени.

Ключевые особенности

27-дюймовые матрицы Nano IPS, отображающие 1,07 миллиарда цветов

Delta E ниже значения 2 для цветового пространства sRGB

Поддержка VESA DisplayHDR 600 и AMD FreeSync™ Premium Pro

Разрешение UltraClear 4K UHD (3840x2160) при частоте обновления 144 Гц и подключение HDMI 2.1 для 27M1F5800

Разрешение CrystalClear QHD (2560x1440) при частоте обновления 240 Гц для 27M1F5500P

MultiView для обеспечения одновременного подключения двух устройств в качестве источников

Эргономичные функции, такие как режим LowBlue, технология Flicker Free и SmartErgoBase

«Эти два новых игровых монитора Philips из линейки Momentum оснащены множеством функций, специально разработанных для того, чтобы предложить геймерам все необходимое для получения максимального удовольствия даже от самых динамичных и визуально насыщенных видеоигр на рынке. Мониторы 27M1F5500P и 27M1F5800 позволят геймерам насладиться максимально плавным и динамичным геймплеем с потрясающей графикой благодаря целому ряду высокопроизводительных функций, обеспечивающих минимальное время задержки. Это игра в том виде, в котором она должна быть», - рассказал Сезар Акоста (César Acosta), менеджер MMD Monitors & Displays по производству игровых продуктов в Европе.

Высокотехнологичные функции для умопомрачительного геймплея

Чтобы раскрыть весь потенциал игр нового поколения, серьезным геймерам требуется серьезное оборудование. Philips 27M1F5500P и 27M1F5800 обладают всем необходимым. Технология матрицы IPS обеспечивает четкое изображение и насыщенные цвета с очень широкими углами обзора, даже в режиме поворота на 90° (портретном режиме). Технология Ultra Wide-Color обеспечивает широкий цветовой спектр для более яркого изображения с настолько живыми и реалистичными цветами, что они практически «выпрыгивают» из экрана. Эксклюзивная функция SmartContrast от Philips анализирует контент в режиме реального времени и автоматически регулирует цвета и интенсивность подсветки, повышая контрастность, чтобы геймеры получали максимальное удовольствие от игры.

Но потрясающие визуальные эффекты – это не единственный ключ к действительно захватывающему игровому процессу. Современные высокоскоростные игры требуют технологии, которые могут идти в ногу со временем. Мониторы Philips 27M1F5500P и 27M1F5800 с быстрой частотой обновления 144 Гц или 240 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой технологии AMD FreeSync™ Premium обеспечивают плавный игровой процесс без разрывов, зависаний и задержек. Оба монитора также оснащены множеством функций, разработанных специально для геймеров, таких как кнопка переключения меню EasySelect для быстрой и простой настройки параметров монитора на экране, функция MultiView для одновременного подключения и просмотра с двух источников, а также встроенные фронтальные стереодинамики для насыщенного звука и еще большего погружения в игру.

А поскольку увлеченные геймеры обязательно проводят много часов перед монитором, мониторы Philips 27M1F5500P и 27M1F5800 оснащены эффективными функциями, повышающими комфорт и безопасность использования, включая режим LowBlue для защиты глаз от вредного воздействия синего света и технологию Flicker-Free, а также подставку SmartErgoBase для эргономичной регулировки в целях обеспечения максимального комфорта.

Стоимость и дата поступления в продажу

Philips 27M1F5500P и 27M1F5800 поступят в продажу в июне по рекомендованной цене 2369 и 2519 белорусских рублей соответственно.