В продажу поступил необычный монитор

Компания LG выпустила в продажу монитор DualUp 28MQ780, отличающийся нестандартными характеристиками. Из-за весьма специфического соотношения сторон экрана – 16:18 – устройство выглядит как два монитора 16:9, поставленных друг над другом.

По словам производителя, 27.6" монитор с разрешением 2560х2880 создан для создателей контента, работников IT-индустрии, стримеров и других специалистов, желающих повысить продуктивность работы при помощи дополнительного экрана. Аппарат создан на базе матрицы Nano IPS с частотой обновления 60 Гц.

DualUp 28MQ780 продается на официальном сайте LG за $699. В комплект входят гибкая подставка и настольный кронштейн для установки.