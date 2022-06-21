iOS 16 позволит избавиться от проверки CAPTCHA

Пользователи практически ежедневно сталкиваются с проверками, не боты ли они. Разработчики Apple решили упростить жизнь своим клиентам, представив новую функцию для iPhone и Mac под названием "Автоматическая проверка", позволяющую некоторым сайтам узнать, что пользователь – на самом деле человек. При этом пропадет необходимость искать светофры или вписывать набор размытых букв и цифр.

Делаться это будет посредством частичного доступа, называемого токенами, похожего на систему паролей Apple. Само устройство – телефон, планшет или ноутбук – будет анализировать определенные факторы, чтобы определить, пользуется ли им человек. Так что при проверке на сайте, где обычно появляется CAPTCHA, запрос "а не бот ли ты" будет задан не пользователю, а устройству. Именно оно "оправдает" человека и позволит не тратить время на назойливый ввод данных.