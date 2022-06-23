Alexa сможет имитировать голоса любых людей

Старший вице-президент и главный научный сотрудник Amazon по голосовому помощнику Alexa Рохит Прасад на ежегодной конференции re:Mars в Лас-Вегасе объявил о множестве новых и грядущих функций для Alexa. Самой примечательной из них стала новая функция, которая может синтезировать короткие аудиоклипы в длинную речь.

В сценарии, представленном на мероприятии, голос покойной бабушки используется для чтения внуку сказки на ночь. Прасад отмечает, что для такого результата достаточно всего одной минуты записанной речи.

Пока неизвестно, когда появится эта функция. Есть и опасения, что она послужит для создания политических дипфейков.