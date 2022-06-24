Huawei представила Freebuds Pro 2

Компания Huawei представила беспроводные наушники Freebuds Pro 2. Новинка оснащена двойными динамиками и трехступенчатой системой активного шумоподавления. Так же к главным особенностям гаджета относится большое время автономной работы.

Диапазон воспроизводимых частот Freebuds Pro 2 составляет от 14 Гц до 48 кГц. Заявлены поддержка Hi-Res Audio и защита от влаги по стандарту IP54. Работать наушники смогут до 6.5 часа без подзарядки от чехла.

Стоимость составит около 200 евро.