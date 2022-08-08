LG представила беспроводные наушники Tone Free Fit

LG представила беспроводные наушники TONE Free 2022 года, которые получили множество полезных новых функций и рассчитаны на пользователей, ведущих активный образ жизни. Об этом сообщается на официальном сайте LG.

Использование графена помогает снижать вибрацию, что позволяет наушникам воспроизводить динамичный, но сбалансированный и четкий звук. В наушниках используется технология активного шумоподавления (Active Noise Cancellation, ANC), которая помогает убрать из чистого звучания посторонние шумы.

LG T90 TONE Free Dolby Atmos — это первые в мире беспроводные наушники, поддерживающие Dolby Head Tracking для любого контента и устройств. Dolby Head Tracking перекалибрует звук, когда пользователи двигают головой для более естественного звучания. Пользователи будут чувствовать, что они находятся в центре сцены и ощутят полное погружения в звук.

Созданные в сотрудничестве с южнокорейской лабораторией POSTECH Ergonomic Design Technology Lab, комфортная конструкция наушников отличается эргономичной конструкцией и удобной формой. Более того, новые модели легче по весу, чем их предшественники, а это означает, что пользователи могут носить TONE Free в течение длительного времени. Performance Fit TONE Free обеспечивает правильное положение в ушах, обеспечивая более качественное звучание.

Время автономной работы — 10 часов. Наушники LG 2022 TONE Free поступят в продажу с конца августа.