«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент для ускорения разработки мобильных приложений

DivKit можно использовать в рамках подхода server driven UI, когда интерфейсом приложения управляют с сервера. Это позволяет менять интерфейс на лету, без обновления приложений. Разработчик просто описывает элементы в специальном формате на сервере, а фреймворк превращает это описание в элементы приложения — причем сразу для нескольких платформ. Разработчику не нужно писать код для каждой из них. DivKit поддерживает три основные платформы: Android, iOS и веб. С его помощью можно менять внешний вид компонентов или добавлять что-то новое: например, галерею или счетчик лайков.

Фреймворк удобен как для создания новых продуктов, так и для развития существующих. Он содержит библиотеки для разработки серверной части на Kotlin, TypeScript и Python. Интерфейсы на DivKit отличаются плавностью и быстродействием. Кроме того, фреймворк прост в применении — с ним можно познакомиться буквально за час-два.

 

 

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Источник: 

cnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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